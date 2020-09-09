Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 1434 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 1434 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 1434 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 1434 yeni koronavirüs vakası
09.09.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:31

İtalya'da son 24 saatte 1434 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 281 bin 583'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1434 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 281 bin 583'e, toplam can kaybı ise 35 bin 577'ye ulaştı. Ülkede 211 bin 272 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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