Son dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 884 yeni vaka kaydedildi
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Son dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 884 yeni vaka kaydedildi

03.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:16
Son dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 884 yeni vaka kaydedildi

Son dakika haberler... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 20 bin 884 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 20 bin 884 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 358 bin 884 testte 20 bin 884 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başlamasının üzerinden geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 976 bin 274'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 411'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 98 bin 635'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 68 artışla 2 milyon 440 bin 218'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 650 bin 299 oldu. Aşılananların 1 milyon 471 bin 648'inin ikinci doz aşısının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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