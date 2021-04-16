Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 429 artarak 116 bin 366 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 429 artarak 116 bin 366 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 327 bin 704 testte 15 bin 943 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 842 bin 79'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 506 bin 738'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 366'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 429 artarak 116 bin 366'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 779 artışla 3 milyon 218 bin 975'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 14 milyon 377 bin 2 oldu. Aşılananların 4 milyon 273 bin 149'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), haftalık salgın değerlendirme raporunda, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) önceki hafta 0,92 iken 0,85'e gerilediğini belirtti.

ISS Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro da İtalya'nın tüm bölgelerinde yeni vaka eğrisinin düşüşte olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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