Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
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Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

05.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:40
Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Son dakika haberi: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 505 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin 879'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192'ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400'ü aştı.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeni tedbirler tartışma konusu oldu

Ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş devam ederken, Başbakan Giuseppe Conte'nin salgını kontrol altına almak için açıkladığı ülkeyi sarı (orta), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (çok yüksek) olmak üzere 3 risk kategorisine ayıran yeni kararname tartışma konusu oldu.

Yeni kararnameye göre vaka sayısının çokluğu, virüsün yayılma hızının yüksekliği ve hastane kapasitelerinin zorlanması dolayısıyla kırmızı ile en yüksek riskli kategoride değerlendirilen Lombardiya ve Piyemonte bölge başkanları karara tepki gösterdi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio, kararı "kabul edilemez" olarak nitelerken, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana de "hükümetin 10 gün öncesinin verileriyle anlaşılmaz kararlar aldığını" savundu.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise bölge yönetimlerine verilerin ciddiyetini görmezden gelmemeye ve sorumlu davranmaya çağırarak, "Polemik zamanı değil." mesajı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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