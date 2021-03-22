Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bini geçti

22.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:14
Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bini geçti

Son dakika haberleri: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 386 artarak 105 bin 328 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 386 artarak 105 bin 328 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 169 bin 196 testte 13 bin 846 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 877'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 67'ye gerilerdi. Buna karşın, yoğun bakımdakilerin sayısı ise dünden bugüne 62 artarak, 3 bin 510'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 386 artarak, 105 bin 328'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 720 artışla 2 milyon 732 bin 482'ye ulaştı.

Bu arada, salgınla mücadelede bölgeleri 4 farklı risk kategorisinde değerlendiren Sağlık Bakanlığı, ülkede düşük riskle beyaz kategoride yer alan Sardinya Adası'nı da vaka artışları sebebiyle bugünden itibaren yüksek riskli turuncu kategoriye alındı.

Hızlandırılmak istenen aşılama kampanyasında aksaklıklar bitmiyor

Ülkede aşılama kampanyasının hızlandırılması ve geniş kitlelere yaygınlaştırılması çalışmaları sürerken, diğer yandan kampanyada aksaklıklara bir yenisi eklendi.

Salgından en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin bazı kentlerinde geçen hafta sonu, insanlara aşı randevularının bildirilmemesinden dolayı aşı merkezlerinin büyük oranda boş kalması kamuoyunun tepkisi çekti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, aşı rezervasyonlarını yöneten bölgedeki sorumlu firmanın bu görevden çekilmesini talep etti.

Bölge yönetiminin, söz konusu firma yerine aşıda rezervasyon sistemini, ülkenin diğer bölgelerinde de kullanılan İtalyan Postanesi'nin geliştirdiği sisteme geçirmeyi planladığı belirtildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da bugün itibarıyla aşılananların sayısı 7 milyon 894 bin 659 oldu. Aşılananların 2 milyon 511 bin 145'ini ise ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Seren Serengil Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:16:10. #1.16#
title