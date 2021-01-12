Son dakika... İtalya'da koalisyon ortağı partinin, hükümetin kurtarma fonu planına eleştirileri kriz yarattı

Son dakika gündem haberine göre İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin, Avrupa Birliğinden (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı kriz için alınan kurtarma fonunun kullanımına yönelik sert eleştirileri ve hükümetten çekilme tehdidi ülkede siyasi krize yol açtı.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin, Avrupa Birliğinden (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı kriz için alınan kurtarma fonunun kullanımına yönelik sert eleştirileri ve hükümetten çekilme tehdidi ülkede siyasi krize yol açtı.

Kovid-19'dan ilk ve en ciddi etkilenen AB ülkesi olan ve bu nedenle 750 milyar avroluk AB kurtarma fonundan 209 milyar avro ile aslan payını alan İtalya'da söz konusu mali desteğin nasıl kullanılacağı hükümette krize neden oldu.

Koalisyon ortağı Iv'nin lideri Matteo Renzi'nin, başbakanlığın üzerinde çalıştığı kurtarma fonuna ilişkin bir süredir devam eden eleştirilerinin tonunu artırması ve hükümetten çekilme tehditleri karşısında, bugün yapılacak bakanlar kurulu öncesinde tansiyon yükseldi.

Renzi, kurtarma fonundan sağlık ve kültür gibi krizden etkilenen alanlara daha çok kaynak ayrılmasını aksi takdirde kendi önerilerinin dinlenmeyecekse hükümette bulunmalarının da bir anlamı olmadığını savunuyor.

İtalyan basınına başbakanlık kaynaklarından yansıyan bilgide ise "Eğer pandemi döneminde Italia Viva lideri Renzi hükümet krizi yaratırsa Başbakan (Giuseppe) Conte için Iv desteğinde yeni bir hükümet kurmanın imkansız hale geleceği" belirtildi.

5 Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti hükümet krizi istemiyor

5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, söz konusu krizde Başbakan Conte'ye sadık olduklarını, İtalya'nın G20 Dönem Başkanı olduğu dönemde hükümet krizi ve ya kabine revizyonu konuşmanın İtalyanların çıkarına olmadığını ifade etti.

Koalisyon ortaklarından Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti de "Hükümet krizini provoke etmek ciddi siyasi bir hata olur." değerlendirmesinde bulundu.

Renzi'nin kabinedeki bakanlarından Teresa Bellanova ise başbakanlığın hazırladığı 170 sayfalık kurtarma fonuna ilişkin planını yeni okuduklarını, akşamki bakanlar kurulunda plan lehine mi aleyhine mi oy kullanacaklarını değerlendireceklerini kaydetti.

Basında, kabinede 2 bakanı bulunan Iv'nin plan aleyhine oy kullanması durumunda hükümetin çökebileceği ya da bir şekilde kabine revizyonu ile krizin aşılabileceğine dair senaryolar dile getiriliyor.

Renzi'nin partisi IV'nin özellikle parlamentonun üst kanadı Senato'daki 18 senatörü, Conte liderliğindeki M5S, PD, Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Iv'nin oluşturduğu koalisyonun parlamentodaki çoğunluğu açısından kilit önem taşıyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, hükümet ortaklarına, kişisel husumetleri bir kenara bırakarak, ulusal çıkarları önde tutma ve kurtarma fonunun bir an önce parlamentoda onaylanması için çağrısı yaptı.

Bu arada, SWG araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılan İtalyanların yüzde 53'ü Conte'nin devam etmesi yönünde görüş belirtti. İtalyanların yüzde 11'i kabine revizyonu olması gerektiğini, yüzde 18'i ise erken seçimlere gidilmesini savunurken, yüzde 18'i ise görüş belirtmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin