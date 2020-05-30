Son dakika! İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamaması protesto edildi
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Son dakika! İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamaması protesto edildi

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da farklı kentlerde bir araya gelen göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik krize çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Son dakika! İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamaması protesto edildi
30.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:08

İtalya'da farklı kentlerde bir araya gelen göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik krize çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Başta başkent Roma olmak üzere Milano ve Bolonya gibi kentlerde birçok protesto gösterisi düzenlendi. Başkentin farklı noktalarında hem hükümet hem de Avrupa Birliği (AB) protesto edildi.

Sosyal medyadan organize olan 300 kadar gösterici, başkentin merkezinde başbakanlık sarayının da bulunduğu Via del Corso Caddesi'nde toplanarak, ellerindeki megafonla tepkilerini dile getirdi.

Hükümetin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik etkili biçimde mücadele edemediğini savunan göstericiler, caddede oturma eylemi yaptı.

Göstericiler, hükümetin krize ciddi bir çözüm geliştirememesi sebebiyle pek çok kişinin işinden olduğunu belirtti.

Hükümeti istifaya davet eden protestocu grup, "özgürlük" sloganı da attı.

Protestoculardan Nicola Franzoni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetin gitmesini istiyoruz. Onlar İtalyan ekonomisini mahvettiler. 1 milyonluk istihdamı yok ettiler. Açlığa, işsizliğe yol açtılar. Hiçbir sektör için çözümleri yok. Bütün ekonomik aktiviteler durdu. Onlar kesinlikle gitmeliler. Yeni bir hükümet kurulmalı. Yeni ciddi bir ekonomik plan lazım." diye konuştu.

Hükümetin AB'nin hizmetinde olduğunu savunan Franzoni, "Bunlar Merkel'in hizmetinde. Avrodan da Avrupa Birliği'nden de çıkmak istiyoruz. Bu tip insanların süresi geçti." dedi.

Göstericiler daha sonra başbakanlığın önünden ayrılarak Venedik Meydanı'nı trafiğe kapatırken, güvenlik güçlerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Avro protesto edildi

Başkentin merkezindeki bir diğer işlek meydanı Popolo'da da "Avroyu durdurun" inisiyatifi tarafından İtalya'nın AB'nin ortak para birimi avrodan çıkması için gösteri yapıldı.

İtalya'nın AB'den ayrılmasını savunan göstericilerin, "Avroya hayır, İtalya AB'den çıkmalı" pankartları açtığı görüldü.

Gösteriyi düzenleyenlerden Alessandro Ruffoni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avronun tek çıkış yolu gibi sunulmasına karşı olduklarını, avro dışında ikinci bir para birimi olması gerektiğini savundu.

Kendilerine ait bir para birimiyle vatandaşlara daha uygun şekilde yardımların yapılabileceğini ifade eden Ruffoni, "Biz sadece tamamen İtalyan hazinesi tarafından basılmış, İtalyanlara ait bir para birimi olsun istiyoruz. Avro böyle kriz durumlarında ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

Diğer yandan, ANSA ajansının haberine göre, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı'nda da "Turuncu yelek" giyen bir grup, "İtalyan liretine dönülmesi" çağrısıyla gösteri yaptı.

Kaynak: AA

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