Son dakika! İtalya'da eski Başbakan Letta, Demokratik Parti liderliğini üstlendi

Son dakika haberlerine göre İtalya'da merkez solun en büyük partisi Demokratik Parti (PD) Genel Sekreterliğine, eski Başbakan Enrico Letta seçildi.

İtalya'da merkez solun en büyük partisi Demokratik Parti (PD) Genel Sekreterliğine, eski Başbakan Enrico Letta seçildi.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 13 Şubat'ta kurduğu geniş katılımlı hükümetine destek veren 6 partiden biri olan PD'de 4 Mart'ta Genel Sekreter Nicola Zingaretti'nin parti içi çekişmeleri gerekçe göstererek, görevden ayrılmasıyla başlayan liderlik krizi son buldu.

PD'de yapılan parti asamblesinde, bir dönem partide genel sekreter yardımcılığı görevinde de bulunan eski Başbakan Letta, 2'ye karşı 860 oyla partinin yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Kendisine duyulan güvenden ötürü partililere ve selefi Zingaretti'ye teşekkür eden Letta, "Bunu büyük bir onur anı olarak kabul ediyorum. Her şeyimi vereceğim." dedi.

Letta, yeni bir PD'ye ihtiyaç olduğunu ve partinin merkezinde gençlerin bulunması gerektiğini belirtti.

Enrico Letta, İtalya'da 2013 yılındaki seçimlerden sonra hükümet kurulamamasıyla yaşanan siyasi krizde dönemin Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hükümet kurmakla görevlendirilmişti. Letta liderliğindeki 62. Hükümet, 28 Nisan 2013'ten 22 Şubat 2014'e kadar görev yapmış, daha sonra PD'de parti içi liderliğinin değişmesiyle başbakanlıktan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin