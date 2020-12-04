Son dakika... İtalya'da Azize Barbara heykeli, iptal edilen tören nedeniyle helikopterle taşındı
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Son dakika... İtalya'da Azize Barbara heykeli, iptal edilen tören nedeniyle helikopterle taşındı

04.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:44
Son dakika... İtalya'da Azize Barbara heykeli, iptal edilen tören nedeniyle helikopterle taşındı

Son dakika haberi... İtalya'da yıllık bayramın koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonucu, Azize Barbara heykeli, itfaiye helikopteriyle Rieti kenti üzerinde taşındı.

İtalya'da yıllık bayramın koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonucu, Azize Barbara heykeli, itfaiye helikopteriyle Rieti kenti üzerinde taşındı.

Orta İtalya'nın Rieti kasabasındaki itfaiyeciler, koronavirüs nedeniyle bayram alayının iptal edilmesi sonucu Azize Barbara heykelini helikopterle taşıdı. İtfaiye helikopterin kapısına heykeli bağlayan itfaiyeciler, kent halkının heykeli görmesini sağladı. İnanışa göre, Azize Barbara hem itfaiyecilerin hem de Rieti kasabasının koruyucu azizidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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