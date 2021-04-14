Son dakika... İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek
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Son dakika... İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika... İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek

Son dakika gündem haberi: İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren eylül ayına kadar bu ülkeden çekileceğini bildirdi.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren eylül ayına kadar bu ülkeden çekileceğini bildirdi.

Di Maio, Brüksel'de NATO karargahında NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Afganistan'daki son durumun ele alındığı toplantının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapan Di Maio, "NATO'nun Afganistan'daki varlığına dair 20 yıl sonra tarihi bir karar alındı. 1 Mayıs'tan itibaren İtalya'nın da yer aldığı NATO güçlerinin bu ülkeden çekilmesi başlıyor." dedi.

Di Maio, bugünkü toplantıda ABD başta olmak üzere tüm müttefiklerle kuvvetlerini çekme kararı aldıklarını ifade ederken, "Bu, Afgan halkını yalnız bıraktığımız anlamına gelmiyor, kalkınma işbirliğini, okullara yönelik projeleri, insan haklarını, girişimleri, ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir yaklaşım değişikliği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, 1 Mayıs'ta başlayacak olan kuvvetlerin çekilmesinin, ABD'de İkiz Kuleler'e yönelik yapılan saldırıların tarihi olan 11 Eylül'e kadar süreceği bilgisini verdi.

Luigi Di Maio, İtalyan ve tüm müttefik askerlerine 20 yıldır yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında bir kısmı başkent Kabil'de, büyük çoğunluğu ise ülkenin batısındaki Herat'ta olmak üzere 800 askeri görev yapıyor.

İtalyan askerleri, özellikle ülkenin batısında yerel güvenlik güçleri için eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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