Son dakika! İtalya Başbakanı Draghi, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
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Son dakika! İtalya Başbakanı Draghi, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Son dakika! İtalya Başbakanı Draghi, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Michel'in Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü bildirildi.

İki ismin, görüşmenin ana konusu olarak, Afgan krizini ve bu krize yönelik G20 de dahil olmak üzere farklı uluslararası mecralarda olası hareket tarzlarını ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve düzensiz göç akınının yönetimiyle ilgili konulara değinildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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