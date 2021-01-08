Son dakika! İtalya Başbakanı Conte, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! İtalya Başbakanı Conte, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

08.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:50
Son dakika! İtalya Başbakanı Conte, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

Son dakika haberler: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile başkent Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile başkent Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya'da sahadaki durum ve müzakerelere dair son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada Conte'nin, Libya'da ateşkesin etkin şekilde uygulanmasından başlamak üzere, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaya yönelik tek güvenilir yol olarak belirttiği Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi sürecin, tamamen işlemesini sağlamanın aciliyetine vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, Aralık 2021'deki seçimlere yönelik, düzenli ve başarılı kurumsal geçişi sağlamak için hayati önemdeki Libyalılar arası diyaloğa, İtalya'nın verdiği tam destek yeniden teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

İkilinin görüşmesinde ayrıca ekonomi ve güvenlik alanlarındaki iş birliğine özel önem verilerek ikili ilişkilere de odaklanıldığı belirtildi.

Görüşmenin ardından Conte, Twitter hesabından da "Başbakan Serrac ile yapıcı görüşme. BM himayesindeki siyasi sürecin hızla ilerlemesinin önemi vurgulandı. Libya halkının çıkarı doğrultusunda barışçıl kurumsal geçişe yönelik Libyalılar arasındaki diyaloğa İtalya tam destek veriyor." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İtalya Başbakanı Conte, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 21:02:46. #1.15#
title