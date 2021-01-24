Son Dakika | İtalya Başbakanı Conte'den aşı tedarikini azaltacağını açıklayan ilaç firmalarına tepki Açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikini azaltacağını açıklayan üretici ilaç firmalarına karşı sözleşmedeki hakları çerçevesinde yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.

İtalya, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın 15 Ocak'ta Avrupa'ya aşı teslimatını geçici süre azaltacağını duyurmasının ardından henüz Avrupa İlaç Ajansından onay almamış olan Oxford-AstraZeneca'nın da geliştirdiği aşının teslimatında gecikmeler olacağı yönündeki haberlere en üst düzeyde tepki gösterdi.

İtalya Başbakanı Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı üreticilerinden bize ulaşan son haberler endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı tedarikinde ilk olarak Pfizer-Biontech'in teslimatı azalttığını hatırlatan Conte, teslimattaki gecikmelerin İtalya gibi bu konuda hızlı ilerleyen ülkeleri "cezalandırdığını" savundu.

Conte, aşı tedarikinin yavaşlaması nedeniyle İtalya'nın pek çok bölgesinde yeni aşılama yapılamadığını, gelen az sayıdaki dozun, ilk dozu alan ve ikinci dozu alma süresi yaklaşanlara ayrıldığını belirtti.

Başbakan Conte, son olarak dün AstraZeneca firmasından gelen gecikme haberlerine işaret ederek, "Asıl endişe verici olan, AB içinde dağıtım için bekleyen AstraZeneca'dan gelen haberdir. İlk üç ayda dağıtılması planlanan dozların yüzde 60 azaltılması teyit edilirse, İtalya'ya 8 milyon yerine 3,4 milyon doz verilecek. Bütün bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kesintiyi teyit için Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri'nin AstraZeneca yetkilileriyle görüştüğü bilgisini veren Conte, ulusal aşılama programlarını, ilaç firmalarının Avrupa Komisyonu ile imzaladığı sözleşmeler temelinde geliştirdiklerine dikkati çekti.

Başbakan Conte, şunları kaydetti:

"Pandemi bir yıldır İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde vatandaşların yaşamından sağlığına, zaten zorlanan ekonomik ve sosyal dokumuza doğrudan yansımalarını gösterirken, aşı teslimatlarındaki bütün bu yavaşlamalar, ciddi sözleşme ihlalleri oluşturmaktadır. Pfizer-Biontech'e halihazırda yaptığımız gibi tüm yasal araç ve girişimlerimizi, sözleşmeden doğan haklarımıza uygun biçimde milletimizi her şekilde korumak için kullanacağız."

Pfizer'a dava açma hazırlığı

İtalya'nın, Kovid-19 aşısı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan Pfizer'e karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği ve bu konuda deneyimli hukuk müşavirlerini harekete geçirdiği belirtilmişti.

Pfizer'ın İtalya'ya, bu hafta yaptığı aşı tedarikinin taahhüt edilenden yüzde 29 daha az olduğu, gelecek hafta da yüzde 20 daha az olacağı açıklanmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Arcuri'nin, bölge yetkilileriyle yaptığı toplantıda, hükümetin hukuk müşavirinin Pfizer'a dava açmaya yönelik çalışmalarını pazartesi günü tamamlayacağını söylediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin