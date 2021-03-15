Son dakika: İtalya, AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
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Son dakika: İtalya, AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

15.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:37
Son dakika: İtalya, AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Son dakika haberi... İtalya, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

İtalya, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

İtalyan İlaç Ajansından (AIFA) yapılan yazılı açıklamada, "AIFA, AstraZeneca Kovid-19 aşısının ülke genelinde kullanımını, tedbir maksatlı, EMA'nın (Avrupa İlaç Ajansı) konuya ilişkin kararını beklemek üzere geçici olarak durdurdu. Bu karar, diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer tedbirler doğrultusunda alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AstraZeneca aşısına yönelik rapor edilen olumsuz durumlara ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, AIFA'nın EMA ve diğer Avrupa ülkeleriyle beraber yaşanan hadiseleri ortaklaşa değerlendirileceği kaydedildi.

AIFA'nın halihazırda Astrazeneca aşısının ilk dozunu almış olanlar için ikinci dozu tamamlamaya yönelik başka yöntemler de dahil gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede açıklayacağı bildirildi.

Bu arada, AstraZeneca aşısı yapılan bir profesörün daha sonra hayatını kaybetmesi sebebiyle Biella Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İtalyan jandarmasının sağlık birimleri AstraZeneca aşısının Piyemonte bölgesindeki "ABV5811" seri numaralı aşısına el koymuştu.

AIFA, daha önce 11 Mart'ta Sicilya'da AstraZeneca aşısı olan iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinin ardından AstraZeneca'nın "ABV2856" seri numaralı dozların kullanımının tedbiren ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

İtalya gibi Danimarka, Norveç, İrlanda, Hollanda, İzlanda, Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Fransa da AstraZeneca aşısı için geçici durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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