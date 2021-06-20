Son dakika... İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangında, bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu.