Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Son dakika gelişmesine göre İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.
İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı