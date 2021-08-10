Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...

Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:26:39. #1.15#

title