Son dakika! - İsviçre'de nehre düşen Türkün cesedi bulundu Son dakika habere göre - İsviçre'de nehre düşen Türkün cesedi bulundu İsviçre'de 1 hafta önce Ren Nehri'ne düşen Türkün cansız bedeni bulundu.

- İsviçre'de nehre düşen Türkün cesedi bulundu

ZÜRİH - İsviçre'de 1 hafta önce Ren Nehri'ne düşen Türkün cansız bedeni bulundu.

İsviçre'nin Schaffhausen kenti yakınlarında Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren şelalesinde Ren Nehri'ne düşen ve 1 haftadır bulunamayan 41 yaşındaki Eskişehirli İlker P.'nin cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta süren arama çalışmaları sonucunda 7 Haziran Pazar günü dalgıç polisler Nohlbrücke yakınlarında bir ceset çıkardı. Adli Tıp raporuna göre cesedin, 1 Haziran'da kaybolan İlker P.'ye ait olduğu açıklandı. Polis, İlker P.'nin biri tarafından nehre itildiğine ilişkin ihtimal üzerinde durmadıklarını açıkladı.

İlker P.'nin cenaze namazı 12 Haziran Cuma günü cuma namazının ardından Schaffhausen Herblingen Spor Sahası Dreispitz'de kılınacak.

Kaynak: İHA