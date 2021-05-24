Son dakika: Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
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Son dakika: Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Son dakika: Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Istranca ormanları, son dönemdeki yağışların etkisiyle çağlayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.

Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle adeta bir senfoni sunuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunları, hem orman içerisindeki Balkan köylerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ormanların her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Istranca ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Son dakika: Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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