Son dakika: İstismar davası çıkışında taşlı sopalı kavga; 5 yaralı, 6 gözaltı

BURSA (DHA) - BURSA'da cinsel istismar davasının duruşması sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Cinsel istismar sonucu bir erkek çocuğu dünyaya gelen K.A. (17) ve ailesi, kavganın ardından şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezinden çıkışta karşı tarafın taşlı sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan K.A. ve 4 yakını hastaneye kaldırılırken, 6 kişi gözaltına alındı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çarşı Polis Merkezi karşısındaki özel bir otoparkta meydana geldi. K.A., 2020 yılı mayıs ayında oturdukları mahalledeki komşusu O.Ö.'nün (21) cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından K.A.'nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bunun üzerine K.A. ve ailesi, savcılığa giderek çocuğun babası olduğunu iddia ettikleri O.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

K.A.'nın avukatı Feyza Aslan Erdem, duruşma bittiği andan itibaren müvekkillerinin tahrik edildiğini ve aşağılayıcı sözlere maruz kaldığını öne sürdü. Polis merkezinden çıktıkları gibi müvekkillerinin saldırıya uğradığını söyleyen Erdem, "Çocuktan DNA örneği alındı. Fakat babası olduğunu iddia ettiğimiz kişiden henüz DNA testi alınmadı. Tutuksuz yargılanma süreci Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Tutuksuz yargılama sonrasında bugün görülen duruşmada müvekkillerimize, karşı taraftan haksız tahrik uygulanıyor ve sonrasında bir arbede çıkıyor. Adliye çıkışında da müvekkillerimiz darp edildi. Biz de Çarşı Polis Merkezi'ne gelerek tekrar suç duyurusunda bulunmak istedik. İfadeden sonra biz müvekkillerimizi sakinleştirdik. Biz müvekkillerimizi sakinleştirip evlerine göndermeye çalışırken, emniyet çıkışında karşı tarafın yakınları müvekkillerimize saldırdı. Sanıkların akrabaları olduğunu tahmin ettiğimiz 8- 10 kişi müvekkillerimizi darbetti. Burada 4 kişi darp sonucu yaralandı. 17 yaşındaki müvekkilimizi de darbettiler. Müvekkillerimizden birkaçı hastaneye baygın olarak gitti. Ciddi bir mağduriyet var. Ortada cinsel istismar sonucu doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen bir tutuklama yok. Buna rağmen müvekkillerimiz sakin kalıp yargılama sonucunu beklerken, bir de karşı taraftan hem hakaret cümleleri duyuyorlar hem de darbediliyorlar. Müvekkillerimiz çok ciddi şekilde mağdur edildi" dedi.