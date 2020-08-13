Son Dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar
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Son Dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar

Son dakika habere göre İstinaf Mahkemesi'nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar Tekne sahibine verilen ceza onandı Beylikdüzü'nde denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 2 kişinin ölümüne ilişkin davada tekne sahibi hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

13.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:29

İstinaf Mahkemesi'nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar

Tekne sahibine verilen ceza onandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 2 kişinin ölümüne ilişkin davada tekne sahibi hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

Beylizdüzü'nde 29 Aralık 2016 tarihinde Ambarlı Limanı açıklarında bir teknenin batması sonucu İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan teknenin sahibi Yılmaz Badur, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

Yerel mahkemenin kararına onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti. Eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uygun olduğu kaydedilerek istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildi. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte sanık Yılmaz Badur hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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Son Dakika: İstinaf Mahkemesi'nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar

Kaynak: İHA

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