Son Dakika: İstiklal Caddesi'ne kaç kişi girebilecek? İstiklal Caddesi'nde HES kodu zorunlu mu? Aynı anda kaç kişi girebilecek?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde olan İstiklal Caddesine girebilecek kişi sayısı belli oldu. İstiklal Caddesine kaç kişi girebilir, girebilecek? İstiklal Caddesinde HES kodu zorunlu mu?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere insanların girmesine kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde olan İstiklal Caddesine girebilecek kişi sayısı da belli oldu. Vatandaşlar da internet arama motorlarında İstiklal Caddesine kaç kişi girebilir, girebilecek?İstiklal Caddesinde HES kodu zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde...

İSTİKLAL CADDESİ'NE KAÇ KİŞİ GİREBİLECEK, GİRECEK?

İstiklal Caddesine koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 7 bin kişi girebilecek. Ayrıca yoğunluk artarsa girişleri geçici olarak durdurulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız." dedi.

İSTİKLAL CADDESİNE GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?

İstiklal Caddesine girişte HES kodu zorunluluğu bulunmuyor. HES kodu AVM'lere girişlerde isteniyor.

İçişleri Bakanlığının 30 Kasım'da yayınladığı koronavirüs genelgesinde meydanlara ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı:

" İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması"