İstiklal Caddesi'nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

İstiklal Caddesi'nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı Vatandaşlar ve polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde restoran, kafe ve caddede maske ile sigara denetimi yaptı.

İstiklal Caddesi'nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Vatandaşlar ve polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı

İSTANBUL - polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde restoran, kafe ve caddede maske ile sigara denetimi yaptı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaşın ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia ederken, sigara içerken yakalan içen bir kişi de, çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Genellikle yabancı turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Sigara içen vatandaşlar ile polis ve zabıta ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Bir vatandaşın ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia etti. Sigara içerken yakalan içen bir kişi de, çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.

Öte yandan, ekipler İstiklal Caddesi'ndeki restoran ve kafelerin müşteri alıp almadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı