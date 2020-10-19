Son Dakika | İstiklal Caddesi'nde maske denetimi
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Son Dakika | İstiklal Caddesi'nde maske denetimi

19.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:35
Son Dakika | İstiklal Caddesi'nde maske denetimi

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı.

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Kurallara uymayan vatandaşlar uyarırken, bazı vatandaşlar da ekiplerden kaçmaya çalıştı. 900 TL para cezası kesilen bir kişi, sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de "kalabalık ortamda uygun düşmüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası İstanbul'da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. Genelge kapsamında bugün polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Bazı vatandaşların maskelerini burnun altına indirdiği, bazılarının ise, takmadığı görüldü. Vatandaşları maske kulları konusunda uyarırken, bazı vatandaşlar da polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Maskesini cebinde taşıyanlar da çıkartıp taktı. Maskesi olmayan kişilere ceza yağdı.

900 TL para cezası kesilen bir kişi sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de, "Kalabalık ortamda uygun düşmüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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