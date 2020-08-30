Son Dakika: İstiklal Caddesi'nde maske denetimi Son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Maske takmayanlar uyarıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında takması zorunlu olan maske denetimi yaptı. Denetimlerde caddenin girişinde önlem alan polis ekipleri, maskesi olmayanları caddeye almadı. Maskesini uygun şekilde takmayanlar ise uyarıldı. Polis, ekip araçlarıyla sık sık maske takılması konusunda anons yaptı.

Kaynak: DHA