Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
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Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK

22.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:17

Son dakika gündem haberine göre KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Cadde'yi dolduranlar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi endişelendiren kalabalık oluştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı.

Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK
Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE ENDİŞELENDİREN KALABALIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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