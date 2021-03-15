Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
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Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor

15.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:18

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla ziyaretçi girişine kapatılıyor.

İstiklal Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla ziyaretçi girişine kapatılıyor.

Tarihi, turistik mekanlarıyla her mevsim yoğunluk yaşanan İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler uygulanmaya devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi zabıta ve polis ekipleri belirli aralıklarla drone ile caddedeki yoğunluğu kontrol etti. Belirlenen kapasite üzerinde ziyaretçi tespit eden ekipler, caddenin girişini bariyerlerle kapatarak yaklaşık 10 dakika yayaların geçişine izin vermedi.

Zabıta ekipleri megafonla yayaları bilgilendirirken aynı zamanda maske ve sigara uyarısı yaptı. Drone görüntülerinde yoğunluğun azaldığı tespit edilince caddeye girişlere tekrar izin verildi.

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğa göre gün içerisinde zaman zaman ziyaretçi girişinin durdurulacağı öğrenildi.

Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
Son dakika: İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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