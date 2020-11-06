Son dakika... İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı
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Son dakika... İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı

06.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:26
Son dakika... İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey'deki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi.

UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlanmıştı

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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