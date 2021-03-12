Son Dakika | İSTİB Başkanı Kopuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması
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Son Dakika | İSTİB Başkanı Kopuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması

12.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:28
Son Dakika | İSTİB Başkanı Kopuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı reform paketlerinden biri olan Ekonomik Reform Paketi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme amacı ile bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize bir adım...

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı reform paketlerinden biri olan Ekonomik Reform Paketi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme amacı ile bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, koronavirüs sürecinin, politika planlamada ve uygulamada dinamik hareket etme zorunluluğunu doğurduğunu belirterek, "Bu paket sayesinde bir kez daha anlaşılmıştır ki artık Türkiye'de karar alma mekanizmalarındaki esneklik sayesinde sorunlara süratle çözüm bulanabilmektedir. 850 bin esnafın pandemi sebebiyle gelir vergisinden muaf tutulması bu düşüncenin bir izdüşümüdür." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştıracak"

Büyük bir titizlikle hazırlanan reform paketinde gıda sektörüne verilen önemden memnuniyet duyduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Hedefimizin tek haneli düşük enflasyon oranları olduğu bir ortamda gıda enflasyonunu göz ardı etme şansımız yok. Biz İstanbul Ticaret Borsası olarak her zaman gıda enflasyonunun genel enflasyonda çok büyük bir paya sahip olduğunu ve gıda enflasyonunun alınacak önlemler ile dizginlenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Zira üretim, nakliye, depolama gibi çeşitli aşamalarda yaşanan kayıplar, artık eskisinden de stratejik önem sahip olan gıdanın zayi olmasına yol açıyor. Bu kayıp da son tüketiciye yansıtılınca ortaya ciddi bir enflasyon çıkıyor. Ekonomik Reform Paketi'nde bizim defaatle dile getirdiğimiz bu hususa büyük önem atfedildiğini gördük. Ancak enflasyonla olan savaşımızda muvaffak olmak istiyorsak dört koldan mücadele vermeliyiz.

Bu noktada mücadelenin en önemli ayaklarının gıda bankacılığı, soğuk zincirler, sözleşmeli tarım, dijital tarım pazarı ve Hal Yasası olacağını ilk ağızdan duyduk. Tek haneli enflasyon hedefimize ancak bu planlar doğrultusunda kararlı şekilde ilerlediğimiz zaman ulaşabiliriz. Türkiye'nin geleceğinin rotası çizilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı reform paketlerinden biri olan Ekonomik Reform Paketi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme amacı ile bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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