Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı!
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Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı!

23.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:17
Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir?

Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı! İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı,

İl AdıSayı
Adana 59,95
Adıyaman 100,55
Afyon 22,32
Ağrı 27,50
Aksaray 92,01
Amasya 96,06
Ankara 35,49
Antalya 78,20
Ardahan 65,63
Artvin 78,42
Aydın 35,21
Balıkesir 83,65
Bartın 44,69
Batman 12,49
Bayburt 60,71
Bilecik 35,41
Bingöl 26,81
Bitlis 10,35
Bolu 44,96
Burdur 75,54
Bursa 34,87
Çanakkale 37,61
Çankırı 22,86
Çorum 35,36
Denizli 32,52
Diyarbakır 17,53
Düzce 43,99
Edirne 65,66
Elazığ 50,42
Erzincan 60,37
Erzurum 37,71
Eskişehir 30,99
Gaziantep 26,72
Giresun 184,34
Gümüşhane 97,18
Hakkari 9,55
Hatay 62,82
Iğdır 23,28
Isparta 33,88
İstanbul 60,19
İzmir 44,39
Kahramanmaraş 39,38
Karabük 34,15
Karaman 103,16
Kars 17,79
Kastamonu 29,73
Kayseri 56,71
Kırıkkale 43,23
Kırklareli 52,61
Kırşehir 29,90
Kilis 51,57
Kocaeli 88,19
Konya 90,99
Kütahya 50,91
Malatya 40,92
Manisa 42,52
Mardin 15,33
Mersin 90,57
Muğla 54,94
Muş 16,28
Nevşehir 66,16
Niğde 54,67
Ordu 194,42
Osmaniye 139,81
Rize 202,44
Sakarya 76,77
Samsun 171,29
Siirt 21,37
Sinop 79,52
Sivas 33,08
Şanlıurfa 27,12
Şırnak 7,82
Tekirdağ 55,37
Tokat 118,52
Trabzon 228,02
Tunceli 38,96
Uşak 27,70
Van 14,89
Yalova 75,17
Yozgat 41,07
Zonguldak 54,67
İl il vaka sayısı ne kadar? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı
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