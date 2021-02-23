Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir?

Son dakika: il bazlı COVİD-19 vaka sayısı açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı! İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı,