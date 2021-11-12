Son dakika! İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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