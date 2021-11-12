Son dakika! İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli...

Son dakika haberlerine göre İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul ve Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren katilin avukat annesi, hakimlikten 'tedavi' talebinde bulundu

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren katilin avukat annesi, hakimlikten "tedavi" talebinde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title