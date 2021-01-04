Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

04.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:40
Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

Son dakika haber: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe'de inşa edilen ve büyük ölçüde tamamlanan hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe'de inşa edilen ve büyük ölçüde tamamlanan hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Hastane ziyaretinde Yerlikaya'ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Seyrantepe Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Ethem Akgün eşlik etti.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastane hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Seyrantepe Hastanesi

İnşaatına Mart 2020'de başlanan Seyrantepe Hastanesi, 48'i acil, 84'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 620 yataklı olarak inşa edildi. Toplam 176.596 metrekarelik kapalı alanı bulunan hastanede 24 ameliyathane, 1 helikopter pisti, 1002 araçlık kapalı ve açık otopark ve 173 poliklinik odası yer alıyor.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastanenin, Seyrantepe Metro İstasyonu bağlantısıyla da ulaşım açısından vatandaşlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesi'ne kavuşuyoruz." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:09:13. #1.14#
title