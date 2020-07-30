Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram mesajı
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Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram mesajı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram mesajı "Kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince eda etmenizi istirham ediyoruz" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram mesajı
30.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram mesajı

"Kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince eda etmenizi istirham ediyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Yerlikaya mesajında, "Bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak. Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz"dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında, bayramın sağlık ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, bayramlaşma sırasında temizlik, mesafe ve maske önlemlerine riayet edilmesini istedi. Vali Yerlikaya mesajında; "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı buruk yaşamıştık. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, tüm sevdiklerimizle zorunlu olarak kaldığımız evlerimizden bayramlaşmıştık. Hiç alışık değildik, zor oldu ama yine bayramı, bayram olarak yaşadık. Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık. Kurban Bayramımızı; kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah. Bu bayram da; kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak Bayramlaşacağız. Gönülden gönüle, gözden göze yol var, yollar var. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize. Temizlik, maske, mesafe Bunlardan taviz vermeyeceğiz. Değerli İstanbullular,

"Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bayram öncesi açıldığını söyleyen Vali Yerlikaya, "Bu bayram şükürler olsun camilerimize kavuştuk. Ayasofya Camii, bayram öncesi açıldı. Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı. 86 yıl, namazdan, duadan, bayramdan uzak kalmıştı. Namaza, duaya, bayrama kavuştu. Ayasofya Camii'nin açılışı, büyük bir sabrın eseridir. Daha güzel bayramlar da şüphesiz, birlikte göstereceğimiz sabrın eseri olacak inşallah" ifadesini kullandı.

Kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince eda etmenizi istirham ediyoruz"

Maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Bayramı, ruhuna, geleneklerimize ve medeniyetimize yaraşır şekilde idrak etmek için biz gerekli tedbirleri aldık. Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak. Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz. Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize, İslam alemi ve tüm dünyaya; sağlık, huzur ve esenlik getirsin inşallah. Başta Muhterem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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