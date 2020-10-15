Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda yaşanan aile içi silahlı kavga ile ilgili açıklama
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Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda yaşanan aile içi silahlı kavga ile ilgili açıklama

15.10.2020 08:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:21
Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda yaşanan aile içi silahlı kavga ile ilgili açıklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde yaşanan aile içi silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralanmış ve kavgaya karışan çok sayıda vatandaş gözaltına alınmıştı.

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde yaşanan aile içi silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralanmış ve kavgaya karışan çok sayıda vatandaş gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği tarafından yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada durumu ağır olan yaralının hayatını kaybettiği açıklanırken olayla ilgili ise çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde yaşanan aile içi silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve kavgaya karışan çok sayıda vatandaş gözaltına alınmıştı. Yaşanan kavga ile ilgili ise İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valiliğin yaptığı açıklamada,

"Bugün saat 18.30 sıralarında 155 Polis İhbar Hattına yapılan Zeytinburnu İlçemizde "aile içinde silahlı kavga" ihbarı üzerine, hemen olay yerine polis ekibi sevk edilmiştir. Zeytinburnu Seyitnizam G-4 sokakta meydana gelen olay yerine sevk edilen ekibimiz tarafından 30-40 kişilik bir grubun sokak içinde kavga ettikleri tespit edilmiştir. Tarafların ayrılması için görevlilerimizin müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı A.İ hemen hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgisi bulunmayan ancak açılan ateş sonucu yaralanan B.B. isimli şahısta tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Olaya karışan A.B., İ.Ş., N.İ., İ.İ., M.G. ve L.İ. isimli şüpheli şahıslar ile polis memuru gözaltına alınmıştır. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile (18) adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili çok yönlü başlatılmıştır" denildi.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda yaşanan aile içi silahlı kavga ile ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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