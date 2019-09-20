Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi

20.09.2019 12:00

İstanbul Pendik'te dün gerçekleşen yangınla ilgili bugün gözaltına alınan şahsın terör örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesi ortaya çıktı. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Aydos Ormanını kundaklarken görüntülenen, ardından gözaltına alınan şahsın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini duyurdu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanında dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, zanlıya güvenlik kameraları incelemesi sonucu ulaştı.

Aydos Ormanında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde durarak inceleme başlattı.

ORMANI KUNDAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Bugün de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

3 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.