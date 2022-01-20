İstanbul Valiliği'nden, Kartal'daki gemi yangınına ilişkin açıklama - Haberler
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İstanbul Valiliği'nden, Kartal'daki gemi yangınına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde yarı batık halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı.

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde yarı batık halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı. Alev alev yanan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale ediliyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İstanbul Valiliği'nden, Kartal'daki gemi yangınına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden, Kartal'daki gemi yangınına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden, Kartal'daki gemi yangınına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul Valiliği, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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