Son dakika: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
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Son dakika: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÜSKÜDAR'da bir parkta erkek olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da bir parkta erkek olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede silahla vurulduğu tespit edilen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Son dakika: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Son dakika: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu(Ek bilgilerle yeniden)

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu(Ek bilgilerle yeniden)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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