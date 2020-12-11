Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada

11.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:32
Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada

Bir son dakika haberine göre Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, taksiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, taksiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobili sürücüsünün yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 20 Nisan Pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bulvar üzerinde Kasımpaşa istikametine doğru süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sağ şeride geçmek istedi. Sürücü direksiyonu kırdığı esnada aynı istikamette yanında seyreden taksiye çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşarak karşı istikamet geçtikten sonran Çağlayan istikametine seyreden bir başka otomobile çarptı.

Refüjü aşıp karşı yönden gelen araçla çarpıştı

Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil seyrettiği esnada taksiyle çarpışıyor. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yöne geçiyor. O esnada seyreden bir başka araç ise otomobille çarpışıyor.

Feci kazayı hafif yaralı atlattı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Işıklandırma sistemi ve yavaşlatma sistemi istiyoruz"

Kazayla ilgili konuşan Recep Çakıllı ise, "Kasımpaşa istikametinden doğru gelen araç, tesise girmeye çalışırken bir taksiyle çarpışıyor. Refüjü aşarak karşı şeride geçiyor ve aşağıdan yukarıya giden siyah bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Sürücü yaralandı. Bu bulvar hızın çok hakim olduğu bir yer, biz bu konuda hakkında da şikayette bulunmuştuk. İnsanlar burada yaralanmalı ve ölümlü kazalarla karşılaşıyor. Buraların yavaşlatılması için yetkililerden buraya ışıklandırma sistemi ve yavaşlatma sistemi bekliyoruz. Sürücülerin bu bulvar özellikle yavaş gitmelerini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi: İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza
Son dakika haberi | Manisa'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Kylian Mbappe
Tüm Haberler İlaç Pfizer Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:45:29. #1.15#
title