Son dakika... İstanbul'un gizli tuzakları yine devrede
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Son dakika... İstanbul'un gizli tuzakları yine devrede

Son dakika habere göre İSTANBUL'da otoyol kenarlarında bulunan yeşil alanları sulamak için kullanılan fıskiyelerden akan sular asfalta ve kaldırımlara taşıyor.

Son dakika... İstanbul'un gizli tuzakları yine devrede
05.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:20
İSTANBUL'da otoyol kenarlarında bulunan yeşil alanları sulamak için kullanılan fıskiyelerden akan sular asfalta ve kaldırımlara taşıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri için büyük risk oluşturan bu sular pek çok kazaya neden oluyor. 

İstanbul'da otoyol kenarlarında bulunan yeşil alanlar sabah saatlerinde otomatik olarak açılan fıskiyelerle sulanıyor. Yaklaşık 15-20 dakika süren sulama sonrasında ise yol kenarı ve kaldırımlar neredeyse göle dönüyor. Kuru asfalttan, ıslak asfalta hızla geçen sürücüler ise kayma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sabah saat 07.00-11.00 arasında Bağcılar, Mahmutbey Habipler yolunda trafiğin en yoğun olduğu anlarda açılan fıskiyeler, asfalta taşarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Öte yandan, sulama yapılan bölgelerde ise araç sürücüleri için herhangi bir uyarı bulunmuyor. Özellikle motosiklet sürücüleri için büyük bir risk oluşturan bu sular pek çok kazaya yol açıyor.

KURU ASFALTTAN ISLAK ASFALTA GEÇİŞ KAZAYA NEDEN OLUYOR

Özellikle motosiklet sürücüleri yola akan su sebebiyle, maddi hasarlı ve ölümle sonuçlanan kazalar yaşıyor. Daha önce bu yüzünden kaza yapan arkadaşlarının olduğunu belirten Celal Kurt, "Biz genelde emniyet şeritlerini kullanıyoruz. Herhangi bir kaymada araç altına sürüklenme, bariyerle sürüklenme gibi birçok riskimiz var. Dikkatli kullanıyoruz ama kaydığın zaman gidiyor motor. Bu yüzden kaza yapan çok arkadaşımız var. Sulamayı gece geç saatlerde ya da motosikletlerin daha az olduğu zamanlarda yaparlarsa çok memnun oluruz" dedi. Başka bir motosiklet sürücüsü Kemal Aker ise akan sular sebebiyle motora hakim olmakta zorlandıklarını dile getirdi. Aker, "Kuru yolda 50-60 kilometre hızla gidiyorsunuz bir anda karşınıza ıslak yol çıkıyor. Kurudan ıslağa geçince motorun lastiği ne kadar kaliteli olursa olsun kayıyor. Tehlike arz ediyor. Çünkü hakimiyet sizden çıkıyor. Sulama yapıyorlar, artık çiçekler sulanmış havuz olmuş asfalta taşıyor. Buna bir dur demeleri lazım. Bundan 8 ay önce kaza yaptım. Sağ bacağımda platin var. Hava yağışlıydı motoru toparlayamadım" diye konuştu. Aykut Küçükgüzel de, "Yonca kavşaklarda çok sulama yapıyorlar. Özellikle viraj varsa çok kaza yaşanıyor. Bu konuyla kim ilgileniyorsa bir çözüm üretmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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