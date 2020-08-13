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Son dakika... İstanbul'un gizli tuzağı yine kazaya neden oldu

Son dakika gelişmesine göre BEYLİKDÜZÜ'nde yola akan suya girince kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Son dakika... İstanbul'un gizli tuzağı yine kazaya neden oldu
13.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:57

BEYLİKDÜZÜ'nde yola akan suya girince kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

İstanbul'da yol kenarlarında bulunan yeşil alanlar sabah saatlerinde otomatik olarak açılan fıskiyelerle sulanıyor. Yaklaşık 15-20 dakika süren sulama sonrasında ise yol kenarı ve kaldırımlar neredeyse göle dönüyor. Kuru asfalttan, ıslak asfalta hızla geçen sürücüler ise kayma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun yanısıra süs havuzlarından da yola su akıyor.

Sulama yapılan bölgelerde ise araç sürücüleri için herhangi bir uyarı bulunmuyor. Özellikle motosiklet sürücüleri için büyük bir risk oluşturan bu sular pek çok kazaya yol açıyor.

KAZA ANI KAMERADABeylikdüzü'nde de bu nedenle kaza yaşandı. İlçede kavşakların güzel görünmesi amacıyla yaptırılan vazo şeklindeki süs havuzundan taşan su yola aktı. Emre Pekin, yönetimindeki motosiklet ile süs havuzunun yanından geçerken akan suyun kayganlaştırdığı yolda kontrolü yitirdi. Kask kamerası ile saniye saniye kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü şans eseri hafif yaralarla kurtuldu. Pekin, "Yolumda gidiyordum. Yola akan su nedeniyle kontrolü yitirince motosikletim devrildi. Kazayı küçük yaralarla atlattığım için şanslıyım. Yerel yönetimlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir" dedi.

 


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Kaynak: DHA

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