Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı
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Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Son dakika: İstanbul'da Ayasofya'nın cami olmasının ardından müze olarak kullanılan Kariye'de Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden cami olarak ibadete açıldı.

21.08.2020 07:24 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:53

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

DİYANET'E DEVREDİLDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

6'NCI YÜZYILDA YAPILDI

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı.

Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı

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Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı

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Haber Yorumları (7)
MRTE: 6 okçuları bir düzen daha bozzuldu şükür
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VATANDAS: Helal
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MTSYE CEVAP: Gerizekalı savaş açkende kazanılıyor. Camı zaten açık. Yaptıkları şey kararname çıkarmak. Hangi atanın dedenin mezar taşını okuyabiliyorsun Çanakkale de? Onların değiştirdiklerini düzeltmeye çalışıyorlar. Aliya izzetbegoviç mektubunu dinle youtubedan dünyanın ne kadar zalim olduğunu, Türk milletini sevenlerin sayısının ne kadar az olduğunu belki anlarsın.
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