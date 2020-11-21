Son Dakika | İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

21.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:38
Son Dakika | İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor.

Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı.

Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Avcılar'da normal zamanda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Marmara Caddesi'nde sakinlik gözlenirken, paket servis sürecinin başlaması nedeniyle motorlu kuryelerin hareketliliği dikkati çekti.

Öte yandan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlama kapsamında Namık Kemal Bulvarı'nda denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamanın başlamasıyla Silivri'nin merkezi ve sahil şeridinde de sessizlik yaşandı.

Anadolu yakasının en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, market ve iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Kısıtlama, yarın saat 10.00'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

İlgili Haberler

Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Sinan Akçıl Şafak Sezer
Spor Mert Günok Şenol Güneş Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 21:38:27. #1.15#
title