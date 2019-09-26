Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi

26.09.2019 15:31

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi.

AFAD–TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da Mw=5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu.

Olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor.

Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.