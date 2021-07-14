Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
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Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ / İstanbul DHAHakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi askeri uçak...

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi askeri uçak ile İstanbul'a getirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Fatih Kışlası'ndan helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülerek burada da tören düzenlendi. Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, sabahın erken saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Cevher'in naaşı ambulansa konularak Atatürk Havalimanı Askeri Bölümden çıkarılıp Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | İSTANBUL-ŞEHİT HASAN CEVHER'İN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Haberler
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