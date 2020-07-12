Son Dakika | İstanbul sahillerinde helikopterli denetim Son dakika gelişmesine göre İstanbul sahillerinde helikopterli denetim Sahil Güvenlik ekipleri, sahillerde yaşanabilecek olumsuzlukları helikopterle havadan denetledi İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden yüzer unsurları ile karadan dalış ekipleri ve havadan helikopterleri ile hafta sonu denetimlerini sıklaştırdı.

İstanbul sahillerinde helikopterli denetim

Sahil Güvenlik ekipleri, sahillerde yaşanabilecek olumsuzlukları helikopterle havadan denetledi

İSTANBUL - İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden yüzer unsurları ile karadan dalış ekipleri ve havadan helikopterleri ile hafta sonu denetimlerini sıklaştırdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı boğulma olaylarının sık yaşandığı Şile, Riva ve Kilyos kıyılarında ek tedbirler aldı. Ekipler boğulma olayı gibi birçok konunun önüne geçmek için yüzer unsurlar, dalış ekipleri ve helikopterle 24 saat kesintisiz denetime başladı. Alınan tedbirlerle 2018 yılının ilk 6 ayında 21 kişi olan suda boğulma olayı bu yılın ilk 6 ayında 3 kişiye kadar düşürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sahilde cankurtaran bulunmayan ve yüzme alanı olarak ilan edilmeyen bölgelerde denize giren vatandaşları uyardı. Denetimler sırasında denizin dalgalı olduğu bölgelerdeki vatandaşlar denize girmemesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, haftasonu sahillerin yoğun olması nedeniyle helikopter, sürekli olarak havadan denetime katıldı.

Kaynak: İHA