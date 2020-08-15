Son Dakika | İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika | İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı ilçelerde yapılan uygulamada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

15.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı ilçelerde yapılan uygulamada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağında 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şehit Erkan Gökteke Huzur Uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalarda Bağcılar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 121.8 gram bonzai, 498.7 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1.7 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 44 bin 650 TL, 300 dolar ve 250 euro para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Emre Baba- Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

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Son Dakika | İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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