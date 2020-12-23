İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı
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İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

23.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:33

- İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı Uluslar arası göçmen kaçakçılarına yönelik daha önce gerçekleştirilen ara operasyonlarda 117 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi Çetenin kadın lideri Songül Ç.

- İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Uluslar arası göçmen kaçakçılarına yönelik daha önce gerçekleştirilen ara operasyonlarda 117 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi

Çetenin kadın lideri Songül Ç., İstanbul polisi tarafından Edirne'de yakalandı

İSTANBUL - Türkiye'den Avrupa ülkelerine çeşitli yöntemlerle göçmen kaçakçılığı yapan suç çetesine yönelik İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yurtdışına çıkışını sağladığı kişilerden bin ila 5 bin dolar arasında para aldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yolları üzerinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan liderliğini Songül Ç.'nin yaptığı "Şengüller" adlı suç örgütü yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç çetesinin Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçmen kaçaklığı yaptığını belirleyen emniyet ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 18 Aralık'ta İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çete lideri Şengül Ç. Edirne'de, diğer 12 şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alınırken, 6 düzensiz göçmen çetenin elinden kurtarıldığı öğrenildi.

- Kaçakçılar, yurtdışına çıkışını sağladığı kişilerden bin ila 5 bin dolar arasında para almış

İnsan kaçakçıların, suçla alakalı olan görüşmelerini telefondan ziyade yüz yüze gerçekleştirdikleri tespit edilirken, şüphelilerin otel lobilerinde ve hastane koridorlarında buluştukları kaydedildi. Çete üyelerinin ayrıca yurt dışına taşıdıkları kişilerle para alışverişini de buralarda gerçekleştirdikleri belirlendi. Organizatörlerin, Avrupa ülkelerine taşıdıkları göçmenlerden kişi başı bin ile 5 bin dolar arasında para Aldıkları ortaya çıktı.

Çeteye yönelik daha önce gerçekleştirilen ara operasyonlarda ise 117 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. Bu operasyonlarda 5 minibüs, 1 otobüs, 1 otomobil, bir bot, 14 cep telefonu, 8 bin 750 lira ve 10 bin Euro para ile çok sayıda dijital materyallere de el konulduğu duyuruldu.

İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı
İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı
İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı
İstanbul polisinden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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