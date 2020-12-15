Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Hayatını kaybeden kadının yakınları yaralı sinir krizi geçirdi Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.