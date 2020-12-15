Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

15.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Hayatını kaybeden kadının yakınları yaralı sinir krizi geçirdi Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

(İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden kadının yakınları yaralı sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadın yerde ambulans beklerken yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceykun Ç. aranıyor.

Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika! (İSTANBUL - Özel) Tuzla'da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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