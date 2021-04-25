Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
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Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi.

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi. Baskın anları İHA kameralarına yansırken, içerideki 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ışıklarının açık olduğunu gördü.

Polis önce tırmandı sonra baskın yaptı

Bunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran şahısların kimliklerini alan polis ekipleri, içeride hem yasağı delen hem de tedbirleri hiçe sayan 20 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anları ise İHA kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
Son dakika haberleri: Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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