Son dakika:İstanbul okul servisi ücretleri ne kadar? İstanbul okul servisleri zamlandı mı?

Okul servis ücreti değişti mi? Okul servis ücretlerine pandemi nedeniyle yeni düzenleme getirildi. Yeni servis ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısından sonra duyuruldu. Peki İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu? Okul servis fiyatlarına zam mı geldi?

Son dakika: Alınan habere göreİstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek. Peki İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu? Okul servis fiyatlarına zam mı geldi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek. Kaynak: Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?