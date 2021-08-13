İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU
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İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU
İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU
İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU
İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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