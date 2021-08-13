İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE PKK OPERASYONU

İSTANBUL merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı